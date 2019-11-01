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Боевики на Донбассе в октябре потеряли почти сотню человек, - штаб

Новости » Происшествия     01.11.2019 - 10:19
Боевики на Донбассе в октябре потеряли почти сотню человек, - штаб
Фото: боевики на Донбассе (facebook.com-abazia)

В октябре были ликвидированы более 30 террористов

В течение октября 2019 года потери незаконных вооруженных формирований на Донбассе составили почти 100 человек, из них более 30 - безвозвратные. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу операции Объединенных сил в Facebook.

По данным штаба, в октябре незаконные вооруженные формирования так называемых "ДНР" и "ЛНР", а также подразделения Российской Федерации потеряли 96 человек. В ведомстве добавили, что 33 боевика ликвидировали.

"Заметим, что это только достоверно подтвержденные потери противника, которые могут быть меньше реальных", - отметили в штабе.

В штабе подчеркнули, что украинские военные открывают огонь по противнику в случае угрозы их жизни и здоровью, захвата территорий и проникновения вражеских разведывательно-диверсионных групп.

Боевики на Донбассе в октябре потеряли почти сотню человек, - штаб

Напомним, в четверг, 31 октября, в зоне проведения ООС на Донбассе пострадали 2 украинских военных. Боевики в течение суток 15 раз открывали огонь по позициям подразделений Объединенных сил. При этом оккупанты применяли запрещенное минскими соглашениями вооружение.

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