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В Україні засудили артилериста "ЛНР" до 8 років в'язниці

Новини » Суспільство   

Бойовик дав свідчення про численні злочини з боку бойовиків

Бойовика так званої "Луганської Народної Республіки", причетного до обстрілу українських військових, засудили до восьми років позбавлення волі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Служби безпеки України.

За даними СБУ, бойовик як артилериста протягом п'яти років брав участь у бойових діях проти українських військових в районах населених пунктів Зоринськ, Перевальськ, Сентянівка, Бахмутка, Жолобок, Сокільники та Дебальцеве. У березні 2019 бойовика затримали в районі проведення операції Об'єднаних сил.

"Зловмисник надав слідчим СБУ свідоцтво про численні факти тортур, вбивств, розбійних нападів, грабежів і мародерства, вчинених учасниками незаконних збройних формувань", - йдеться в повідомленні.

Лисичанський міський суд Луганської області визнав затриманого винним у скоєнні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу України. Вирок вступив в законну силу.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що СБУ затримала в Черкаській області агента ФСБ при отриманні секретних даних. Чоловік за гроші виконував завдання по збору і передачі розвідувальної інформації.

Також РБК-Україна писало, що протягом жовтня 2019 року втрати незаконних збройних формувань на Донбасі склали майже 100 осіб. Більше 30 бойовиків були ліквідовані.

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