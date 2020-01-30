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В Украине зарегистрировали почти 150 изнасилований несовершеннолетних

Новости » Происшествия     30.01.2020 - 21:38
В Украине зарегистрировали почти 150 изнасилований несовершеннолетних
Фото: Кукла (РБК-Украина)

Этого года зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера

В Украине зарегистрировано более 550 уголовных преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей в течение 2019 года, количество несовершеннолетних потерпевших от изнасилований достигло 148 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Сообщается, что количество несовершеннолетних потерпевших от изнасилований составило 148 человек, что больше чем в два раза по сравнению с 2018 годом.

"В течение 2019 года зарегистрировано более 550 уголовных правонарушений против половой свободы и неприкосновенности детей. Количество несовершеннолетних потерпевших от изнасилований составило 148 человек, что более чем в два раза по сравнению с 2018 годом. Этого года зарегистрировано уже 24 преступления сексуального характера", - говорится в сообщении.

Отметим, что с начала года в составе Офиса Генпрокурора был создан отдел противодействия насилию в отношении детей, что вошел в управление защиты прав детей и противодействия насилию.

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