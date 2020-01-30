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В Україні зареєстрували майже 150 зґвалтувань неповнолітніх

Новини » Надзвичайні події     30.01.2020 - 21:38
В Україні зареєстрували майже 150 зґвалтувань неповнолітніх
Фото: Лялька (РБК-Україна)

Цього року зареєстровано вже 24 злочини сексуального характеру

В Україні зареєстровано понад 550 кримінальних злочинів проти статевої свободи і недоторканності дітей протягом 2019 року, кількість неповнолітніх потерпілих від зґвалтувань досягла 148 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу Генерального прокурора.

Повідомляється, що кількість неповнолітніх потерпілих від зґвалтувань склало 148 осіб, що більше ніж у два рази в порівнянні з 2018 роком.

"Протягом 2019 року зареєстровано понад 550 кримінальних правопорушень проти статевої свободи і недоторканності дітей. Кількість неповнолітніх потерпілих від зґвалтувань склало 148 осіб, що більш ніж в два рази в порівнянні з 2018 роком. Цього року зареєстровано вже 24 злочини сексуального характеру", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що з початку року у складі Офісу Генпрокурора був створений відділ протидії насильству щодо дітей, що увійшов в управління захисту прав дітей та протидії насильству.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна перейшла епідемічний поріг захворюваності на грип та ГРВІ. В цілому по Україні є частина регіонів, які знаходяться ще на передепідемічний рівнях.

Зазначимо, станом на 29 січня через спалах ГРВІ й грипу у ряді областей школи закриваються на карантин. Таким чином, на карантин закрили школи в Києві, Луганській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Вінницькій, Донецькій, Кіровоградській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Черкаській, Волинській областях.

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