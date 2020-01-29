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Все школы Мариуполя закрылись на карантин

Новости » Общество     29.01.2020 - 14:36
Все школы Мариуполя закрылись на карантин
Иллюстративное фото (УНИАН)

В Мариуполе заболели 16% школьников

Из-за вспышки гриппа и ОРВИ все школы Мариуполя закрываются на карантин. Об этом говорится в сообщении городского совета Мариуполя.

Сообщается, что в связи с ежедневным ростом числа учеников, заболевших респираторными инфекциями, с 30 января приостановлен образовательный процесс в учреждениях общего среднего и внешкольного образования города.

"Следует заметить, что с начала недели в школах города отсутствовали 12% школьников из-за заболевания ОРВИ, вчера эта цифра составляла уже 14%, а сегодня - более 16%. Кроме того, в контакт-центр поступали звонки с жалобами от родителей по данному вопросу", - говорится в сообщении.

Все школы города закрыты на карантин до улучшения эпидемической ситуации. О завершении карантинных мер сообщат дополнительно.

Напомним, ранее сообщалось, что школы Кропивницкого частично закрываются на карантин. При этом основания для введения карантина в городе отсутствуют, а уровень заболеваемости ниже, чем в прошлом году. На сегодня здесь закрыты отдельные классы в четырех школах.

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