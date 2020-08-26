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В Украине заразились коронавирусом еще 1670 человек

Киев, Среда 26 августа 2020 09:04
В Украине заразились коронавирусом еще 1670 человек
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине уже более 110 тысяч случаев коронавируса

В Украине фиксируют рост новых случаев коронавируса, за сутки заразились еще 1670 человек. Больше всего инфицированных в Одесской, Черновицкой, Львовской, Харьковской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

Ситуация с коронавирусом в Украине такая: выявлено 110 085 случаев заражений, 53 454 - выздоровлений и 2354 - смертей. За вчера умерли 36 человек и 584 человек выздоровели.

На этот раз больше всего новых случаев выявили в Одесской и Тернопольской областях. Там более 180 заражений в сутки.

Также сложная эпидемситуация в Черновицкой, Львовской, Харьковской областях.

В Киеве за минувшие сутки выявили еще 95 заражений. Всего в городе 12 248 случаев COVID-19.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине хотят продлить карантин до 1 ноября в связи с негативной динамикой новых случаев коронавируса.

Также сообщалось, что в Украине за прошлые сутки зафиксировали более 1,6 тысячи новых случаев COVID-19.

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