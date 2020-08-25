В Украине 1 658 новых случаев коронавируса

Фото: люди в масках (РБК-Украина)

В Украине уже 108 тысяч случаев коронавируса

По состоянию на 25 августа в Украине выявили небольшой спад количества новых случаев коронавируса, за вчера заразились 1658 человек. Больше всего случаев в Черновицкой, Ивано-Франковской, Харьковской, Львовской областях.

Такие данные приводит карта Совета национальной безопасности и обороны.

В Украине уже 108 415 подтвержденных случаев коронавируса. Также 2318 смертельных случаев, в том числе 25 за минувшие сутки. Вместе с тем, 52 870 выздоровевших, в частности 346 за минувшие сутки.

Наиболее зараженными регионами являются Львовская область, город Киев, Черновицкая, Ровенская, Ивано-Франковская, Харковская, Закарпатская области.

Коронавирус в Киеве

За сутки в Киеве заразились еще 130 человек. Всего в городе 12 153 случаев COVID-19.

Напомним, 24 августа вступили в силу новое зонирование адаптивного карантина в Украине.

Отметим, в Украине выявили более 100 тысяч случаев коронавируса.