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В Україні заразились коронавірусом ще 1670 людей

Київ, Середа 26 серпня 2020 09:04
В Україні заразились коронавірусом ще 1670 людей
Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Анастасия Рокитна

В Україні вже більше 110 тисяч випадків коронавірусу

В Україні фіксують ріст нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 1670 людей. Найбільше інфікованих в Одеській, Чернівецькій, Львівській, Харківській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Ситуація з коронавірусом в Україні така: виявлено 110 085 випадків заражень, 53 454 - одужань та 2 354 - смертей. За вчора померли 36 людей та 584 осіб одужали.

Цього разу найбільше нових випадків виявили в Одеській та Тернопільській областях. Там більше 180 заражень за добу.

Також складна епідемситуація в Чернівецькій, Львівській, Харківській областях.

У Києві за минулу добу виявили ще 95 заражень. Всього у місті 12 248 випадків COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть продовжити карантин до 1 листопада у зв'язку з негативною динамікою нових випадків коронавіруса.

Також повідомлялося, що в Україні за минулу добу зафіксували понад 1,6 тисячі нових випадків COVID-19.

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