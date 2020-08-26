В Україні заразились коронавірусом ще 1670 людей

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

В Україні вже більше 110 тисяч випадків коронавірусу

В Україні фіксують ріст нових випадків коронавірусу, за добу заразились ще 1670 людей. Найбільше інфікованих в Одеській, Чернівецькій, Львівській, Харківській областях.

Такі дані наводить карта Ради національної безпеки та оборони.

Ситуація з коронавірусом в Україні така: виявлено 110 085 випадків заражень, 53 454 - одужань та 2 354 - смертей. За вчора померли 36 людей та 584 осіб одужали.

Цього разу найбільше нових випадків виявили в Одеській та Тернопільській областях. Там більше 180 заражень за добу.

Також складна епідемситуація в Чернівецькій, Львівській, Харківській областях.

У Києві за минулу добу виявили ще 95 заражень. Всього у місті 12 248 випадків COVID-19.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні хочуть продовжити карантин до 1 листопада у зв'язку з негативною динамікою нових випадків коронавіруса.

Також повідомлялося, що в Україні за минулу добу зафіксували понад 1,6 тисячі нових випадків COVID-19.