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В Україні заразились коронавірусом більше 3 тис. людей: список областей

Новини » Коронавірус     13.04.2020 - 10:13
В Україні заразились коронавірусом більше 3 тис. людей: список областей
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше заражених у Києві - 495

Кількість заражених коронавірусом в Україні зросла за добу на 325 людей. Яка ситуація в Києві та областях повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Загалом випадки підтверджено:

  • Вінницька обл. - 194 випадки (8 одужали);
  • Волинська обл. - 78 випадків (2 одужали);
  • Дніпропетровська обл. - 60 випадків (5 одужали);
  • Донецька обл. - 11 випадків (1 одужав);
  • Житомирська обл. - 94 випадки;
  • Закарпатська обл. - 92 випадки (3 одужали);
  • Запорізька обл. - 85 випадків (10 одужали);
  • Івано-Франківська область - 300 випадків (12 одужали);
  • м. Київ - 495 випадків;
  • Київська обл. - 216 випадків (9 одужали);
  • Кіровоградська обл. - 142 випадки;
  • Львівська обл. - 124 випадки (6 одужали);
  • Луганська обл. - 3 випадки;
  • Миколаївська обл. - 5 випадків;
  • Одеська обл. - 69 випадків;
  • Полтавська обл. - 25 випадків;
  • Рівненська обл. - 125 випадків (7 одужали);
  • Сумська обл. - 74 випадки (2 одужали);
  • Тернопільська обл. - 273 випадки (7 одужали);
  • Харківська обл. - 11 випадків;
  • Херсонська обл. - 31 випадок;
  • Хмельницька обл. - 22 випадки (3 одужали);
  • Черкаська обл. - 102 випадки (1 одужав);
  • Чернівецька обл. - 462 випадки (21 одужав);
  • Чернігівська обл. - 9 випадків.

В Україні заразились коронавірусом більше 3 тис. людей: список областей

На амбулаторному лікуванні 1 731 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Нагадаємо, в Україні за добу заразились коронавірусом 85 медиків. Також за 12 квітня заразились 12 дітей.

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Троє нових інфікованих контактували з хворими коронавірусом.

В Україні за добу заразились коронавірусом 85 медиків Коронавірус в Україні: кількість зафіксованих випадків на 13 квітня
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