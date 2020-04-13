В Україні заразились коронавірусом більше 3 тис. людей: список областей

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Найбільше заражених у Києві - 495

Кількість заражених коронавірусом в Україні зросла за добу на 325 людей. Яка ситуація в Києві та областях повідомляє прес-служба Центру громадянського здоров'я.

Загалом випадки підтверджено:

Вінницька обл. - 194 випадки (8 одужали);

Волинська обл. - 78 випадків (2 одужали);

Дніпропетровська обл. - 60 випадків (5 одужали);

Донецька обл. - 11 випадків (1 одужав);

Житомирська обл. - 94 випадки;

Закарпатська обл. - 92 випадки (3 одужали);

Запорізька обл. - 85 випадків (10 одужали);

Івано-Франківська область - 300 випадків (12 одужали);

м. Київ - 495 випадків;

Київська обл. - 216 випадків (9 одужали);

Кіровоградська обл. - 142 випадки;

Львівська обл. - 124 випадки (6 одужали);

Луганська обл. - 3 випадки;

Миколаївська обл. - 5 випадків;

Одеська обл. - 69 випадків;

Полтавська обл. - 25 випадків;

Рівненська обл. - 125 випадків (7 одужали);

Сумська обл. - 74 випадки (2 одужали);

Тернопільська обл. - 273 випадки (7 одужали);

Харківська обл. - 11 випадків;

Херсонська обл. - 31 випадок;

Хмельницька обл. - 22 випадки (3 одужали);

Черкаська обл. - 102 випадки (1 одужав);

Чернівецька обл. - 462 випадки (21 одужав);

Чернігівська обл. - 9 випадків.

На амбулаторному лікуванні 1 731 пацієнт. Усього госпіталізовано 1 179 осіб, з них 49 дітей.

Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 93 людини, з них 47 чоловіків та 46 жінок. Серед померлих переважають особи віком від 50-ти років (86%).

Нагадаємо, в Україні за добу заразились коронавірусом 85 медиків. Також за 12 квітня заразились 12 дітей.

Раніше РБК-Україна писало, що у Миколаївській області зросла кількість інфікованих коронавірусом COVID-19 - зареєстровано 5 підтверджених випадків. Троє нових інфікованих контактували з хворими коронавірусом.