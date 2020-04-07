В Украине заработало приложение для контроля обсервации и самоизоляции

Мобильное приложение для контроля режима обсервации и самоизоляции из-за коронавируса запущено, его неиспользование будет приравниваться к нарушению режима. Об этом заявил віце-премьер министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров в эфире телеканала "Прямой".

Как он отметил, если будет нарушен режим карантина, то человека оштрафуют

"В течение 14 дней человеку будет приходить к 10 push-сообщений в день. Нужно будет сделать свое фото, и во время осуществления фотографии будет включаться геолокация", - сообщил он.

По его словам, есть три целевые аудитории программы:

люди, которые вернулись из-за границы и подлежат обсервации;

больные, которые находятся на домашнем лечении;

лица с подозрением на коронавирусную болезнь.

Напомним, главный санитарный врач, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что украинцы должны соблюдать карантинные ограничения для скорейшего восстановления нормальной жизни в стране.

Вместе с тем, в Украине продлили карантин до 24 апреля. С 6 апреля правительство значительно ужесточило карантинные ограничения. В частности, запрещено находиться в общественных местах без медицинской маски и собираться в группы более 2 человека.