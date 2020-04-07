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В Україні запрацював додаток для контролю обсервації і самоізоляції

Новини » Коронавірус   

Якщо буде порушено режим карантину, то людину оштрафують

Мобільний додаток для контролю режиму обсервації і самоізоляції через коронавірус запущено, його невикористання буде прирівнюватися до порушення режиму. Про це заявив віцепрем'єр міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телеканалу "Прямий".

Як він зазначив, якщо буде порушено режим карантину, то людину оштрафують

"Протягом 14 днів людині буде приходити до 10 push-повідомлень на день. Потрібно буде зробити своє фото, і під час здійснення фотографії буде включатися геолокація", - повідомив він.

За його словами, є три цільові аудиторії програми:

  • люди, які повернулися з-за кордону і підлягають обсервації;
  • хворі, які перебувають на домашньому лікуванні;
  • особи з підозрою на коронавірусну хворобу.

Нагадаємо, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що українці повинні дотримуватися карантинних обмежень задля якнайшвидшого відновлення нормального життя в країні.

Разом з тим, в Україні продовжили карантин до 24 квітня. З 6 квітня уряд значно посилив карантинні обмеження. Зокрема, заборонено знаходитися у громадських місцях без медичної маски та збиратися у групи понад 2 людини.

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