В Украине заработали электронные больничные. До 1 сентября их должны формировать все медучреждения

В Украине заработали электронные больничные. До конца лета в Украине медицинские учреждения постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Уже с 1 сентября этого же года все медучреждения должны формировать больничные в электронном виде.

В Минздраве убеждены, что цифровизация больничных поможет уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере. А также сэкономить бумагу, время и средства украинцев.

Как получить больничный онлайн?