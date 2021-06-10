В Украине заработали электронные больничные. До 1 сентября их должны формировать все медучреждения

В Украине заработали электронные больничные. До конца лета в Украине медицинские учреждения постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.
Уже с 1 сентября этого же года все медучреждения должны формировать больничные в электронном виде.
В Минздраве убеждены, что цифровизация больничных поможет уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере. А также сэкономить бумагу, время и средства украинцев.
Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада обязала Кабинет министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года.
Ранее сообщалось, что до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.