UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине заработали электронные больничные. До 1 сентября их должны формировать все медучреждения

Автор: Инна Собора

В Украине заработали электронные больничные. До конца лета в Украине медицинские учреждения постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности.

Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.

Уже с 1 сентября этого же года все медучреждения должны формировать больничные в электронном виде.

В Минздраве убеждены, что цифровизация больничных поможет уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере. А также сэкономить бумагу, время и средства украинцев.

Как получить больничный онлайн?

  • пациент приходит к врачу на осмотр
  • врач создает электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверяет его КЭПом
  • пациент получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадает в реестр Пенсионного фонда.
  • там формируется электронный листок нетрудоспособности - это именно тот документ, по которому вам начисляют выплаты.
  • об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная рада обязала Кабинет министров ввести Электронный реестр больничных с 1 февраля 2021 года.

Ранее сообщалось, что до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины больница