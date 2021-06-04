Стало известно, когда Украина полностью перейдет на электронные больничные

В Украине уже запустили пилотный проект по выдаче электронных больничных с начала июня. Сегодня стало известно, когда украинские больницы больше не будут выдавать больничные в бумажном виде.

По его словам, медицинские учреждения страны должны полностью перейти на электронные больничные с 1 сентября 2021 года. А до 31 августа будет работать переходная модель внедрения е-больничных.

"Это означает, что с июня по август медицинские учреждения будут формировать, как медицинские заключения о временной нетрудоспособности, так и выдавать бумажные листы нетрудоспособности. Решение о виде документа, который выдается пациенту для подтверждения его факта временной нетрудоспособности, будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава", - объяснил Ляшко.

Он отметил, что соответствующий приказ о "Некоторых вопросах формирования медицинских заключений о временной нетрудоспособности и проведении их проверки" уже подписан и прошел экспертизу Минюста. Но новые изменения не могут заработать сразу - сначала нужно время, чтоб обучить медицинских работников.

Ляшко также добавил, электронные больничные имеют массу преимуществ как для пациентов, так и для их работодателей.

"Пациентам больше не придется бегать в больницу за бумажным листком нетрудоспособности, нести его на работу, чтобы зафиксировать факт временной нетрудоспособности, а работодатели уйдут от бумажной волокиты с Пенсионным фондом и Фондом социального страхования в процессе оформления своему работнику выплат за больничный", - пишет Ляшко.