В Україні запрацювали електронні лікарняні. До 1 вересня їх мають формувати всі медзаклади

В Україні запрацювали електронні лікарняні. До кінця літа в Україні медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.
Вже з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають формувати лікарняні виключно в електронному вигляді.
У МОЗ переконані, що цифровізація лікарняних допоможе знищити корупційні зловживання в цій сфері. А також заощадити папір, час і кошти українців.
Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року.
Раніше повідомлялося, що до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.