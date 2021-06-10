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В Україні запрацювали електронні лікарняні. До 1 вересня їх мають формувати всі медзаклади

Автор: Инна Собора

В Україні запрацювали електронні лікарняні. До кінця літа в Україні медичні заклади поступово переходитимуть на формування електронних медичних висновків про тимчасову непрацездатність.

Про це повідомили у прес-службі МОЗ.

Вже з 1 вересня цього ж року всі медзаклади мають формувати лікарняні виключно в електронному вигляді.

У МОЗ переконані, що цифровізація лікарняних допоможе знищити корупційні зловживання в цій сфері. А також заощадити папір, час і кошти українців.

Як отримати лікарняний онлайн?

  • пацієнт приходить до лікаря на огляд
  • лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у Реєстрі та завіряє його КЕПом
  • пацієнт отримаєте повідомлення від E-health. Звідти за кілька секунд лікарняний потрапляє до Реєстру Пенсійного фонду.
  • там формується електронний листок непрацездатності - це саме той документ, за яким вам нараховують виплати.
  • про це також надійде повідомлення на телефон, вже від ПФУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада зобов'язала Кабінет міністрів ввести Електронний реєстр лікарняних з 1 лютого 2021 року.

Раніше повідомлялося, що до 31 серпня працюватиме перехідна модель впровадження е-лікарняних.

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