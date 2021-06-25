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В Украине заработали более 130 центров вакцинации: список и график работы

Автор: Дмитрий Кузнецов

В Украине заработали более 130 центров массовой вакцинации от коронавируса. Пункты, где можно сделать прививку, открылись во всех регионах страны. Минздрав опубликовал список и график их работы.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Украины.

В центрах будут делать прививки тем, кто записался через лист ожидания приложения "Дія" или контакт-центр Минздрава.

"В центрах вакцинации будут делать прививки как тем, кого предварительно пригласили на вакцинацию по телефону либо сообщением, так и еще из одной очереди", - уточнили в министерстве.

В другую очередь войдут те, кто еще не получил приглашение, но находится в листе ожидания. "Приоритет отдается пожилым людям", - подчеркнули в Минздраве.

Полный список центров и график их работы:

Отметим, за минувшие сутки в Украине было вакцинировано рекордное количество людей, прививки против COVID-19 получили более 96 тысяч граждан.

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УкраинацентрКоронавирусВакцинация