В Україні запрацювали понад 130 центрів вакцинації: список і графік роботи

У центрах робитимуть щеплення тим, хто записався через лист очікування додатка "Дія" або контакт-центр МОЗ.

"У центрах вакцинації будуть робити щеплення як тим, кого попередньо запросили на вакцинацію телефоном або повідомленням, так і ще з однієї черги", - уточнили в Міністерстві.

В іншу чергу увійдуть ті, хто ще не отримав запрошення, але знаходиться в аркуші очікування. "Пріоритет віддається літнім людям", - підкреслили в МОЗ.

Повний список центрів і графік їх роботи: