В Україні запрацювали понад 130 центрів вакцинації: список і графік роботи

В Україні заробили понад 130 центрів масової вакцинації від коронавірусу. Пункти, де можна зробити щеплення, відкрилися у всіх регіонах країни. МОЗ опублікувало список і графік їх роботи.
Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я України.
У центрах робитимуть щеплення тим, хто записався через лист очікування додатка "Дія" або контакт-центр МОЗ.
"У центрах вакцинації будуть робити щеплення як тим, кого попередньо запросили на вакцинацію телефоном або повідомленням, так і ще з однієї черги", - уточнили в Міністерстві.
В іншу чергу увійдуть ті, хто ще не отримав запрошення, але знаходиться в аркуші очікування. "Пріоритет віддається літнім людям", - підкреслили в МОЗ.
Відзначимо, за минулу добу в Україні було вакциновано рекордна кількість людей, щеплення проти COVID-19 отримали понад 96 тисяч громадян.