ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Украине заработала новая таможня

Новости » Политика     08.12.2019 - 14:33
В Украине заработала новая таможня
Фото: Максим Нефедов (facebook.com/max.nefyodov)

В декабре будет объявлен конкурс на замещение вакантных должностей

В воскресенье, 8 декабря, в Украине заработала обновленная Государственная таможенная служба. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook руководителя Государственной таможенной службы Максима Нефедова.

По словам Нефедова, ночью 8 декабря была официально запущена работа новой таможенной службы. Ночью обновленная служба оформила первую экспортную декларацию и первый рейс в аэропорту "Борисполь".

"Сегодня в 00:00 официально запустилась новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков. Уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермани, который зашел в 23:49 еще в ДФС. Ну и в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе", - написал он.

Нефедов отметил, что на данный момент остаются нерешенными вопросы относительно места доставки, отдельных случаев транзита и работы железной дороги. Однако руководитель таможни пообещал решить их до конца следующей недели.

"В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого увольняем", - добавил он.

В Украине заработала новая таможня

Напомним, ранее сообщалось, что Государственная таможенная служба запустила в тестовом режиме электронный сервис для жалоб на деятельность ведомства. Ожидается, что рассмотрение жалоб относительно работы новой таможни будет продолжаться до пяти рабочих дней.

Кроме того, в тестовом режиме был запущен калькулятор ориентировочной таможенной стоимости и платежей при оформлении автомобилей. Сервис подтягивает данные о минимальной, средней и максимальной стоимости автомобилей на основе реальной информации о миллионах машин более 2300 моделей.

СБУ проводит обыски на Ровенской таможни Всем фигурантам дела о схемах на таможне избрали меры пресечения
Новости Украины таможняМаксим Нефедов
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь