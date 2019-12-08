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В Україні запрацювала нова митниця

Новини » Політика     08.12.2019 - 14:33
В Україні запрацювала нова митниця
Фото: Максим Нефьодов (facebook.com/max.nefyodov)

У грудні буде оголошено конкурс на заміщення вакантних посад

У неділю, 8 грудня, в Україні запрацювала оновлена Державна митна служба. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook керівника Державної митної служби Максима Нефьодова.

За словами Нефьодова, вночі 8 грудня було офіційно запущено роботу нової митної служби. Вночі оновлена служба оформила першу експортну декларацію та перший рейс в аеропорту "Бориспіль".

"Сьогодні о 00:00 офіційно запустилась нова митниця. Це ще тільки початок побудови нового держоргану, який буде справді працювати для платників податків. Вже о 00:03 була оформлена перша експортна декларація на вантаж в Аккермані, який зайшов о 23:49 ще в ДФС. Ну і опівночі був оформлений перший рейс в Борисполі", - написав він.

Нефьодов зазначив, що на даний момент залишаються невирішеними питання щодо місця доставки, окремих випадків транзиту та роботи залізниці. Однак керівник митниці пообіцяв вирішити їх до кінця наступного тижня.

"У грудні ж стартуємо конкурси, аби замістити тих, кого звільняємо", - додав він.

В Україні запрацювала нова митниця

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Державна митна служба запустила у тестовому режимі електронний сервіс для скарг на діяльність відомства. Очікується, що розгляд скарг щодо роботи нової митниці буде тривати до п'яти робочих днів.

Крім того, в тестовому режимі було запущено калькулятор орієнтовної митної вартості і платежів при оформленні автомобілів. Сервіс підтягує дані про мінімальну, середню та максимальну вартість авто на основі реальної інформації про мільйони машин більше 2300 моделей.

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