В Украине запустят лицензирование ядерного топлива из США

Иллюстративное фото (Georgia Power)

Westinghouse примет участие в строительстве блоков Хмельницкой АЭС

Украинская компания "Энергоатом" подписала меморандум с американским производителем ядерного топлива Westinghouse, который предусматривает запуск лицензирование ядерного топлива в нашей стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Сообщается, что согласно меморандуму, до конца года должна быть разработана технико-экономическую оценку внедрения топлива Westinghouse на украинских АЭС. Предполагается, что использование этого ядерного топлива будет способствовать росту мощностей атомных станций на 10-15%.

Также сообщается, что Westinghouse примет участие в строительстве блока Хмельницкой АЭС, а одним из перспективных направлений сотрудничества по данному проекту может стать использование на третьем и четвертом блоках станции американских автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Westinghouse готова полностью обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом.

Тогда же сообщалось, что компания поставляет топливо на 6 украинских энергоблоков, а третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо Westinghouse.