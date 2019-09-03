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В Украине запустят лицензирование ядерного топлива из США

Новости » Энергетика    03.09.2019 - 16:44
В Украине запустят лицензирование ядерного топлива из США
Иллюстративное фото (Georgia Power)

Westinghouse примет участие в строительстве блоков Хмельницкой АЭС

Украинская компания "Энергоатом" подписала меморандум с американским производителем ядерного топлива Westinghouse, который предусматривает запуск лицензирование ядерного топлива в нашей стране. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

Сообщается, что согласно меморандуму, до конца года должна быть разработана технико-экономическую оценку внедрения топлива Westinghouse на украинских АЭС. Предполагается, что использование этого ядерного топлива будет способствовать росту мощностей атомных станций на 10-15%.

Также сообщается, что Westinghouse примет участие в строительстве блока Хмельницкой АЭС, а одним из перспективных направлений сотрудничества по данному проекту может стать использование на третьем и четвертом блоках станции американских автоматизированных систем управления технологическими процессами.

Напомним, в прошлом году сообщалось, что Westinghouse готова полностью обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом.

Тогда же сообщалось, что компания поставляет топливо на 6 украинских энергоблоков, а третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо Westinghouse.

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