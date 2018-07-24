Энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе

Новости Энергетика 24.07.2018 - 17:36
Фото: Южно-Украинская АЭС (sunpp.mk.ua)
Фото: Южно-Украинская АЭС (sunpp.mk.ua)

Энергоблок АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse

Энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции сегодня, 24 июля, заработал на американском топливе компании Westinghouse. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Сообщается, что сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse

"Это то, о чем мы договорились с президентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме, в Нью-Йорке и в Брюсселе во время саммита НАТО", - сообщил Порошенко.

Напомним, ранее Служба безопасности Украины блокировала использование некачественного оборудования на предприятии "Южно-Украинская АЭС", что могло стать причиной техногенной катастрофы. 

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что "должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС".

The Hill: США ослабят санкции странам, которые откажутся от оружия из РФ Встреча Суркова и Волкера пока не планируется
Теги:  Порошенко Петр,  Южно-Украинская АЭС,  Соединенные Штаты Америки,  АЭС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС