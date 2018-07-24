Энергоблок АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse

Энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции сегодня, 24 июля, заработал на американском топливе компании Westinghouse. Об этом в Twitter сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Сообщается, что сегодня впервые энергоблок Южно-Украинской АЭС заработал на американском топливе компании Westinghouse

"Это то, о чем мы договорились с президентом США Дональдом Трампом во время наших встреч в Белом доме, в Нью-Йорке и в Брюсселе во время саммита НАТО", - сообщил Порошенко.

Сьогодні вперше енергоблок Южно-Української АЕС запрацював на американському пальному компанії Westinghouse



Це те, про що ми домовились з Президентом США @realDonaldTrump під час наших зустрічей у Білому домі, в Нью-Йорку та у Брюсселі під час Саміту НАТО pic.twitter.com/3pqyUzOrLx — Петро Порошенко (@poroshenko) July 24, 2018

Напомним, ранее Служба безопасности Украины блокировала использование некачественного оборудования на предприятии "Южно-Украинская АЭС", что могло стать причиной техногенной катастрофы.

Отмечается, что оперативники спецслужбы установили, что "должностные лица предприятия создали условия для возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера на Южно-Украинской АЭС".