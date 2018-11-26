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Westinghouse может обеспечить ядерным топливом все украинские АЭС

Новости » Экономика    26.11.2018 - 22:49
Westinghouse может обеспечить ядерным топливом все украинские АЭС
Иллюстративное фото (Georgia Power)

Сейчас американская компания осуществляет поставки на 6 энергоблоков АЭС типа ВВЭР-1000

Американская компания Westinghouse готова полностью обеспечивать украинские АЭС ядерным топливом. Об этом 26 ноября заявили представители компании во время встречи с министром энергетики и угольной промышленности Украины Игорем Насаликом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства.

Кроме того, в Westinghouse заявили, что компания имеет все технические и логистические возможности, чтобы выйти на 100% обеспечения ядерным топливом всех энергоблоков украинских АЭС.

В настоящее время компания осуществляет поставки на 6 энергоблоков АЭС типа ВВЭР-1000, а третий энергоблок Южно-Украинской АЭС полностью перешел на топливо компании Westinghouse.

"Энергетическая безопасность всегда была и есть под постоянным вниманием Президента и Правительства Украины. Учитывая нынешние угрозы национальной безопасности Украины, в случае прекращения поставок ядерного топлива из РФ, мы готовы обеспечить работу энергоблоков украинских АЭС с использованием топлива компании Westinghouse", - заявил Насалик.

Как добавили в пресс-службе, важным шагом для усиления энергетической безопасности Украины стало строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива в сотрудничестве с компанией "Холтек Интернешнл".

"Это позволит нам изменить существующую схему обращения с отработанным ядерным топливом отечественных электростанций и избавиться от зависимости от услуг российских предприятий по временному хранению", - говорится в сообщении.

Также во время встречи стороны обсудили расширение сотрудничества по участию компании в строительстве завода по производству ядерного топлива в Украине с использованием технологии Westinghouse и внедрение проекта "Энергомост Украина - Европейский Союз".

Напомним, Ровенская АЭС планирует начать использовать ядерное топливо американской компании Westinghouse в 2021 году. Топливо намерены поставлять для энергоблока №3. Ранее основным поставщиком ядерного топлива на РАЭС была российская топливная компания "ТВЭЛ".

 

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