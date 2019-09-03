В Україні запустять ліцензування ядерного палива з США

Ілюстративне фото (Georgia Power)

Westinghouse візьме участь в будівництві блоків Хмельницької АЕС

Українська компанія "Енергоатом" підписала меморандум з американським виробником ядерного палива Westinghouse, який передбачає запуск ліцензування ядерного палива в нашій країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Енергоатома".

Повідомляється, що згідно з меморандумом, до кінця року має бути розроблено техніко-економічну оцінку впровадження палива Westinghouse на українських АЕС. Передбачається, що використання цього ядерного палива буде сприяти зростанню потужностей атомних станцій на 10-15%.

Також повідомляється, що Westinghouse візьме участь в будівництві блоку Хмельницької АЕС, а одним з перспективних напрямів співпраці за даним проектом може стати використання на третьому і четвертому блоках станції американських автоматизованих систем управління технологічними процесами.

Нагадаємо, в минулому році повідомлялося, що Westinghouse готова повністю забезпечувати українські АЕС ядерним паливом.

Тоді ж повідомлялося, що компанія поставляє паливо на 6 українських енергоблоків, а третій енергоблок Южно-Української АЕС повністю перейшов на паливо Westinghouse.