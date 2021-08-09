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В Украине запустят электронный реестр ветеранов: названы сроки

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 09:47
В Украине запустят электронный реестр ветеранов: названы сроки Фото: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина назвала сроки запуска электронного реестра ветеранов. В тестовом режиме его запустят ко Дню Независимости.

Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, реестр неотрывен от электронного кабинета ветерана, это все будет в едином пакете.

"Мы его (реестр, - ред.) в тестовом режиме планируем запустить ко Дню Независимости, а к Новому году в планах уже есть полный запуск", - сообщила она.

Напомним, удостоверения участников боевых действий интегрируют в приложение "Дія".

Отметим, в Украине планируют создать Федерацию ветеранского спорта.

Кроме того, в Украине появится ветеранский фонд.

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