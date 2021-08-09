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В Украине появится ветеранский фонд: что это значит

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 09:02
В Украине появится ветеранский фонд: что это значит Фото: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

Министр по делам ветеранов Юлия Лапутина рассказала, что министерство работает над созданием Украинского ветеранского фонда. Постановление о его создании уже принято правительством.

Об этом министр рассказала в интервью РБК-Украина.

По ее словам, это будет государственное учреждение, которое будет финансироваться как из бюджета, так и за счет госгарантий привлекать международную техническую помощь и донорскую помощь как из Украины, так и из-за рубежа.

Этот фонд будет под разные программы:

  • развития бизнес-стартапов для ветеранов,
  • развития инициатив гражданского общества.

Также это будет касаться реабилитации и других направлений.

"Принято постановление, планом действий правительства предусмотрено создание фонда уже в следующем году", - сообщила министр.

Одно из важных направлений - развитие ветеранского бизнеса.

"Когда мы увидели, что производят наши ветераны на недавнем ветеранском форуме, мы разработали бренд "Создано защитниками". Инициатива такая: пообщаться с ведущими операторами торговых розничных сетей, чтобы они у себя выставляли отдельно крафтовую ветеранскую продукцию, как выставляют отдельно органическую еду, например", - сообщила Лапутина.

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