ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Удостоверения участников боевых действий интегрируют в приложение "Дія": названы сроки

Новина українською →
Киев, Понедельник 19 июля 2021 15:41
Удостоверения участников боевых действий интегрируют в приложение "Дія": названы сроки Фото: в приложении "Дия" появятся удостоверения участников боевых действий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Удостоверения участников боевых действий (УБД) интегрируют в приложение "Дія" в октябре текущего года. Кроме того, планируется подключить к нему возможность оформлять льготный электронный билет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства по вопросам ветеранов.

"После запуска государственного реестра ветеранов мы планируем в октябре представить удостоверение участника боевых действий в онлайн-сервисе государственных услуг "Дія", - сказал замминистра по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Владимир Левчук.

По его словам, в приложение планируется внести не только удостоверения УБД, но и всех категорий, которыми занимается министерство.

"Минветеранов разрабатывает концепцию и прорабатывает реализацию льготного электронного билета, который будет доступен в приложении "Дія", - добавил он.

Ведомство также работает над запуском онлайн-платформы поддержки ветеранской предпринимательской инициативы G2VEI (Government to Veterans Entrepreneurial Initiatives), которая даст защитникам Украины равные возможности, независимо от географии проживания, для начала собственного бизнеса.

"Мы хотим объединить ряд онлайн-платформ, которые сейчас созданы, чтобы максимально расширить аудиторию для доступа к этим сервисам", - уточнил замминистра.

Читайте РБК-Украина в Google News
ветераны дія Новости АТО
NEWS
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
Сбой в работе транспорта, залитые водой станции метро: последствия ливня в Киеве
DAILY
Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Элла Либанова: Нас должно быть не больше, мы должны жить дольше и лучше