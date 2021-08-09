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В Украине планируют создать Федерацию ветеранского спорта, - министр

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Киев, Понедельник 09 августа 2021 09:32
В Украине планируют создать Федерацию ветеранского спорта, - министр Фото: министр по делам ветеранов Юлия Лапутина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Анастасия Рокитна

В Раде находится проект изменений в закон о физической культуре и спорте. В Украине планируют создать Федерацию ветеранского спорта.

Об этом сообщила министр по делам ветеранов Юлия Лапутина в интервью РБК-Украина.

В министерстве хотят заняться развитием ветеранского спорта, украинскую сборную пригласили в сентябре на Игры воинов в США.

"Но пока нет четкого правового регулирования ветеранского спорта. В Раде находится проект изменений в закон о физической культуре и спорте, должна быть отдельная Федерация ветеранского спорта, календарь соревнований, план сборов и тому подобное", - заявила министр.

По ее словам, это развитие спорта в общинах, чтобы подтягивать ветеранов в этот вид социальной активности.

"Чтобы это не сорок человек были привлечены, которым обеспечиваются условия и подготовка, а широкие круги ветеранов и членов их семей могли приобщиться", - сказала Лапутина.

Напомним, в Украине появится ветеранский фонд.

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