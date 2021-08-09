В Україні запустять електронний реєстр ветеранів: названо терміни

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна назвала терміни запуску електронного реєстру ветеранів. У тестовому режимі його запустять до Дня Незалежності.

Про це міністр розповіла в інтерв'ю РБК-Україна .

За її словами, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті.

"Ми його (реєстр, - ред.) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах вже є повний запуск", - повідомила вона.