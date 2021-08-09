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В Україні запустять електронний реєстр ветеранів: названо терміни

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Київ, Понеділок 09 серпня 2021 09:47
В Україні запустять електронний реєстр ветеранів: названо терміни Фото: міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Анастасія Рокитна

Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна назвала терміни запуску електронного реєстру ветеранів. У тестовому режимі його запустять до Дня Незалежності.

Про це міністр розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.

За її словами, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті.

"Ми його (реєстр, - ред.) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах вже є повний запуск", - повідомила вона.

Нагадаємо, посвідчення учасників бойових дій інтегрують в додаток "Дія".

Зазначимо, в Україні планують створити Федерацію ветеранського спорту.

Крім того, в Україні з'явиться ветеранський фонд.

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