В Україні запустять електронний реєстр ветеранів: названо терміни
Фото: міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна (Віталій Носач, РБК-Україна)
Міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна назвала терміни запуску електронного реєстру ветеранів. У тестовому режимі його запустять до Дня Незалежності.
Про це міністр розповіла в інтерв'ю РБК-Україна.
За її словами, реєстр невідривний від електронного кабінету ветерана, це все буде в єдиному пакеті.
"Ми його (реєстр, - ред.) в тестовому режимі плануємо запустити до Дня Незалежності, а до Нового року в планах вже є повний запуск", - повідомила вона.