UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В Украине запустили тест на цифровую грамотность для медиков

Автор: Юлия Струк

В Украине запустили тест на цифровую грамотность для медицинских работников. Они смогут пройти его на портале "Дия.Цифровое образование".

Об этом сообщает правительственный портал.

"Медицинские работники теперь могут узнать свой уровень цифровой грамотности на портале "Дия.Цифровое образование". Необходимо дать ответ на 60 вопросов, после чего каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать необходимые цифровые навыки", - говорится в сообщении.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что из-за пандемии медики уже более года находятся в стрессовой ситуации с чрезмерной нагрузкой, и именно овладение цифровыми технологиями поможет им сделать ежедневную работу более эффективной в эти сложные времена.

По ее словам, на прохождение теста надо выделить буквально 30 минут.

Ранее Минцифры представило национальный тест на цифровую грамотность госслужащих, которые смогут проверить уровень соответствующей компетентности на портале "Дия. Цифровое образование".

Как писало РБК-Украина, Министерство цифровой трансформации и Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству подписали соглашение о расширении помощи на цифровизацию нашего государства. Украина получит 193,7 млн гривен финансовой помощи.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинытестымедики