В Украине запустили тест на цифровую грамотность для медиков

В Украине запустили тест на цифровую грамотность для медицинских работников. Они смогут пройти его на портале "Дия.Цифровое образование".

"Медицинские работники теперь могут узнать свой уровень цифровой грамотности на портале "Дия.Цифровое образование". Необходимо дать ответ на 60 вопросов, после чего каждый получит электронный сертификат и сможет усовершенствовать необходимые цифровые навыки", - говорится в сообщении.

Заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан подчеркнула, что из-за пандемии медики уже более года находятся в стрессовой ситуации с чрезмерной нагрузкой, и именно овладение цифровыми технологиями поможет им сделать ежедневную работу более эффективной в эти сложные времена.

По ее словам, на прохождение теста надо выделить буквально 30 минут.