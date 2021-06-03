В Україні запустили тест на цифрову грамотність для медиків

В Україні запустили тест на цифрову грамотність для медичних працівників. Вони зможуть пройти його на порталі "Дія.Цифрова освіта".

"Медичні працівники відтепер можуть дізнатися власний рівень цифрової грамотності на порталі "Дія.Цифрова освіта". Необхідно дати відповідь на 60 запитань, після чого кожен отримає електронний сертифікат і зможе вдосконалити необхідні цифрові навички", - сказано у повідомленні.

Заступник міністра цифрової трансформації з питань євроінтеграції Валерія Іонан підкреслила, що через пандемію медики вже понад рік перебувають у стресовій ситуації з надмірним навантаженням, і саме опанування цифрових технологій допоможе їм зробити щоденну роботу більш ефективною в ці складні часи.

За її словами, на проходження тесту треба виділити буквально 30 хвилин.