В Украине запустили приложение по минной безопасности: чем оно полезно

Фото: в Украине запустили приложение по минной безопасности (РБК-Украина)

ГСЧС запустила новое мобильное приложение по минной безопасности MineFree. Он может оповещать людей о приближении к опасному объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.