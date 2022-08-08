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В Украине запустили приложение по минной безопасности: чем оно полезно

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Понедельник 08 августа 2022 18:11
В Украине запустили приложение по минной безопасности: чем оно полезно Фото: в Украине запустили приложение по минной безопасности (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

ГСЧС запустила новое мобильное приложение по минной безопасности MineFree. Он может оповещать людей о приближении к опасному объекту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Чем полезно приложение

  • В нем есть карта, на которой обозначены потенциально опасные территории;
  • Оно отправляет уведомления в случае приближения к опасному объекту;
  • Там есть справочник ГСЧС с фото и описанием взрывоопасных предметов;
  • Через приложение можно сообщить об обнаружении взрывоопасных или подозрительных предметов.

Приложение возможно загрузить с App Store и Google Play.

Напомним, на побережье в Одесской области обнаружили морскую мину, ее обезвредили военные.

А в Харьковской области на мине подорвался комбайн.

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ГСЧС приложения
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