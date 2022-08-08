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В Україні запустили додаток з мінної безпеки: чим він корисний

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Понеділок 08 серпня 2022 18:11
В Україні запустили додаток з мінної безпеки: чим він корисний Фото: в Україні запустили додаток з мінної безпеки (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

ДСНС запустила новий мобільний додаток з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Чим корисний додаток

  • У ньому є мапа, на якій позначено потенційно небезпечні території;
  • Він надсилає сповіщення у випадку наближення до небезпечного об'єкту;
  • Там є довідник ДСНС з фото та описом вибухонебезпечних предметів;
  • Через додаток можна повідомити про виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів.

Застосунок можливо завантажити з App Store та Google Play.

Нагадаємо, на узбережжі в Одеській області виявили морську міну, її знешкодили військові.

А у Харківській області на міні підірвався комбайн.

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