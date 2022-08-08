В Україні запустили додаток з мінної безпеки: чим він корисний

Фото: в Україні запустили додаток з мінної безпеки (РБК-Україна)

ДСНС запустила новий мобільний додаток з мінної безпеки MineFree. Він може сповіщати людей про наближення до небезпечного об'єкту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.