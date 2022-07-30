На побережье Одесской области обнаружили еще одну мину
Фото: в Одесской области обезвредили морскую мину (Getty Images)
Еще одну морскую мину обнаружили на побережье в Одесской области. Ее обезвредили военные.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
"Специалистами ВСУ обезврежена мина, которая была обнаружена в воде недалеко от побережья в одном из районов области", - говорится в сообщении.
Братчук напомнил, что в регионе действует запрет на купание у моря. Он призвал жителей Одесской области не посещать пляжи.
Напомним, что недавно в курортном поселке Коблево Николаевской области на мине подорвались два человека.
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