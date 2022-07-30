Во время работы в поле в Харьковской области на мине подорвался комбайн. В результате этого водитель получил ранения, а комбайн и стерня загорелись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня днем в службу спасения поступило сообщение о том, что возле села Ольховка на мине подорвался комбайн. На месте происшествия спасатели оказали помощь раненому комбайнеру и начали тушить пожар. Саперы проверили окружающую территорию, но других взрывоопасных предметов не нашли.