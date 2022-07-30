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В Харьковской области на мине подорвался комбайн

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Украина, Суббота 30 июля 2022 17:52
В Харьковской области на мине подорвался комбайн Фото: В Харьковской области на мине подорвался комбайн (facebook.com/MNSKHARKIV)
Автор: Илона Свиридова

Во время работы в поле в Харьковской области на мине подорвался комбайн. В результате этого водитель получил ранения, а комбайн и стерня загорелись.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС в Харьковской области.

Сегодня днем в службу спасения поступило сообщение о том, что возле села Ольховка на мине подорвался комбайн. На месте происшествия спасатели оказали помощь раненому комбайнеру и начали тушить пожар. Саперы проверили окружающую территорию, но других взрывоопасных предметов не нашли.

Напомним, что недавно на мини подорвался комбайнер в Днепропетровской области.

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