В Харьковской области на мине подорвался комбайн
Фото: В Харьковской области на мине подорвался комбайн (facebook.com/MNSKHARKIV)
Во время работы в поле в Харьковской области на мине подорвался комбайн. В результате этого водитель получил ранения, а комбайн и стерня загорелись.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Главного управления ГСЧС в Харьковской области.
Сегодня днем в службу спасения поступило сообщение о том, что возле села Ольховка на мине подорвался комбайн. На месте происшествия спасатели оказали помощь раненому комбайнеру и начали тушить пожар. Саперы проверили окружающую территорию, но других взрывоопасных предметов не нашли.
Напомним, что недавно на мини подорвался комбайнер в Днепропетровской области.
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