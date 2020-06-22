В Украине запустили новый реестр розничных цен на период карантина

Правительство Украины запустило новый сервис по декларированию цен. Реестр розничных цен и дашборда был запущен на период карантина.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что с помощью данного сервиса бизнес сможет подать информацию об изменениях цен на товары при увеличении их на более чем 5%.

"Во время пандемии товары первой необходимости должны быть доступны каждому украинцу. Именно поэтому на период карантина мы запустили новый сервис по декларированию цен. Инспекторы Госпродпотребслужбы через кабинет мониторят процесс без лишней коммуникации с бизнесом. Украинцы следят за изменениями цен через публичный дашборд", - сообщили в Минцифры.

Сервис касается таких товаров:

противоэпидемического назначения - антисептики, дезинфекторы, отдельные лекарственные средства, средства индивидуальной защиты;

товаров существенной социальной значимости - хлеб, молоко, крупа и т.д.

Сервис будет действовать лишь на период карантина, после чего бизнес должен будет вернуться к обычному режиму декларирования.

Ранее РБК-Украина писало, что в Украине ввели новую услугу, которая позволяет одновременно оформить первый паспорт и номер налогоплательщика с 14 лет.

Также сообщалось, что Кабмин признал официальным цифровой паспорт.