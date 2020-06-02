В Украине запустили мобильные центры МВД: какие услуги предоставят

Мобильные сервисные центры будут работать в отдаленных населенных пунктах
В Украине запустили передвижные центры Министерства внутренних дел. В них можно получить те же услуги, что и в стационарных центрах.
Об этом сообщает пресс-служба МВД.
В ведомстве отметили, что мобильные сервисные центры будут работать в отдаленных населенных пунктах, где нет стационарных сервисцентров МВД.
Мобильные центры будут предоставлять украинцам следующие услуги:
При этом отмечается, что они будут работать три дня в неделю: среда, четверг, пятница.
Напомним, сервисцентры МВД приостановили выдачу справки о несудимости в бумажном виде.
Кроме того, сервисные центры МВД возобновили проведение практических экзаменов на водительские права.
Автор: Лера Полищук