В Україні запустили мобільні центри МВС: які нададуть послуги

В Україні запустили пересувні центри Міністерства внутрішніх справ. У них можна отримати ті ж послуги, що і в стаціонарних центрах.

Про це повідомляє прес-служба МВС.

У відомстві зазначили, що мобільні сервісні центри будуть працювати у віддалених населених пунктах, де немає стаціонарних сервісних центрів МВС.

Мобільні центри надаватимуть українцям наступні послуги:

реєстрація або перереєстрація автомобіля;

заміна водійських прав;

видача міжнародного водійського посвідчення.

При цьому зазначається, що вони будуть працювати три дні на тиждень: середа, четвер, п'ятниця.

Нагадаємо, сервісцентри МВС призупинили видачу довідки про несудимість в паперовому вигляді.

Крім того, сервісні центри МВС відновили проведення практичних іспитів на водійські права.