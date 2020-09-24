ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Украине запустили чат-бот о состоянии ремонта дорог

Украина, Четверг 24 сентября 2020 12:55
В Украине запустили чат-бот о состоянии ремонта дорог
Фото: ремонт дороги (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Транспортный портал электронных услуг e-transport.gov.ua запустил чат-бота о состоянии ремонта дорога. Он помогает оперативно узнать информацию о состоянии ремонта инфраструктурных объектов.

Об этом свидетельствуют данные на портале.

Чат-бот доступен для использования в Telegram и Viber. Он содержит информацию о виде дорожной работы (текущий ремонт, строительство), стоимости работ, названии компании-исполнителя и сроках выполнения работ.

Транспортный портал в свою очередь реализовали Министерство инфраструктуры и госпредприятие "Отраслевой центр цифровизации и кибербезопасности".

Напомним, в конце июля президент Владимир Зеленский заявил, что в следующем году Украина может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) почти полмиллиарда евро на ремонт дорог.

Он отметил, что соглашение о финансировании должны подписать до конца этого года.

Президент также выразил надежду, что ЕБРР продолжит сотрудничать с Украиной по финансированию строительства дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта.

Как писало РБК-Украина, в начале сентября Кабинет министров постановил вести круглосуточный весовой контроль транспортных средств, чтобы предотвратить разрушение дорог в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество дорогиинфраструктура
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь