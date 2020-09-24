В Україні запустили чат-бот про стан ремонту доріг

Фото: ремонт дороги (Віталій Носач/РБК-Україна)

Транспортний портал електронних послуг e-transport.gov.ua запустив чат-бота про стан ремонту дорога. Він допомагає оперативно дізнатися інформацію про стан ремонту інфраструктурних об'єктів.

Про це свідчать дані на порталі.

Чат-бот доступний для використання у Telegram і Viber. Він містить інформацію про вид дорожньої роботи (поточний ремонт, будівництво), вартість робіт, назву компанії-виконавця та строки виконання робіт.

Транспортний портал своєю чергою реалізували Міністерство інфраструктури і держпідприємство "Галузевий центр цифровізації і кібербезпеки".

Нагадаємо, в кінці липня президент Володимир Зеленський заявив, що в наступному році Україна може отримати від Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) майже півмільярда євро на ремонт доріг.

Він зазначив, що угоду про фінансування повинні підписати до кінця цього року.

Президент також висловив надію, що ЄБРР продовжить співпрацювати з Україною щодо фінансування будівництва доріг, залізничної інфраструктури і річкового транспорту.

Як писало РБК-Україна, на початку вересня Кабінет міністрів ухвалив вести цілодобовий ваговий контроль транспортних засобів, щоб запобігти руйнуванню доріг в Україні.