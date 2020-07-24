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Украина получит от ЕБРР почти полмиллиарда евро на ремонт дорог

Киев, Пятница 24 июля 2020 15:17
Украина получит от ЕБРР почти полмиллиарда евро на ремонт дорог
Фото: ремонт дороги (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Соглашение должны подписать до конца 2020 года

В следующем году Украина может получить от Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) почти полмиллиарда евро на ремонт дорог. Соглашение о финансировании должны подписать до конца 2020 года.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства надеется, что ЕБРР продолжит сотрудничать с Украиной по финансированию строительства дорог, железнодорожной инфраструктуры и речного транспорта.

"Министерство инфраструктуры и Укравтодор работают над тем, чтобы уже до конца года подписать соглашение на 450 млн евро, что позволит в следующем году приступить к реконструкции дорог", - отметил Зеленский.

Напомним, в Украине появится кредитная программа для ремонта дорог; соответствующий закон был подписан президентом Владимиром Зеленским.

Также РБК-Украина писало, что ремонт дорог в Украине согласился профинансировать государственный "Укрэксимбанк"; соглашение о предоставлении первого транша в размере 5,7 млрд гривен было подписано с Укравтодором.

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