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В Украине вес грузовиков будут контролировать круглосуточно

Киев, Понедельник 07 сентября 2020 17:23
В Украине вес грузовиков будут контролировать круглосуточно
Фото: весовой контроль (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Сегодня, 7 сентября, Кабинет министров постановил вести круглосуточный весовой контроль транспортных средств. Такое распоряжение было принято для того, чтобы предотвратить разрушению дорог в Украине.

Об этом сообщил представитель Кабинета министров в Раде Василий Мокан на своей странице в Facebook.

По его словам, весовой контроль грузовиков в соответствии с распоряжением "О мерах по недопущению разрушения автомобильных дорог" будет осуществлять "Укртрансбезпека" вместе с Национальной полицией, СБУ, ДФС, "Укравтодором" и местными органами исполнительной власти.

"Кроме общих мер габаритно-весового контроля, предусмотрено закупку соответствующего оборудования и ремонт имеющихся специально оборудованных мест осуществления габаритно-весового контроля", - написал Мокан.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал срочно организовать взвешивание фур на дорогах.

Также РБК-Украина писало, что часто перегруженные фуры обнаруживают в Киевской, Одесской и Херсонской областях.

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