UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В Украине запускают онлайн-торги землей: закон частично вступил в силу

Автор: Юлия Струк

В Украине запускают онлайн-торги землей. Соответствующий закон сегодня частично вступил в силу.

Документ опубликовали в издании "Голос Украины".

Окончательно он вступит в силу через пять дней со дня вступления в силу ЗУ "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об условиях оборота земель сельскохозяйственного назначения", то есть с 5 июля.

Однако часть норм закона вступила в силу со дня опубликования. Речь идет о поручении Кабинету министров в течение трех месяцев со дня опубликования ЗУ:

  • разработать и привести в соответствие с этим документом свои нормативно-правовые акты;
  • обеспечить приведение министерствами, другими центральными органами исполнительной власти их нормативно-правовых актов в соответствие с законом,
  • обеспечить принятие нормативно-правовых актов, необходимых для реализации положений этого документа.

Суть закона

Согласно документу, торги государственной землей будут только онлайн. Подача документов, регистрация, участие предусмотрены с любой точки; информация об аукционе и лоты будет размещаться сразу в интернете. Однако до завершения аукциона информация об участниках является конфиденциальной.

Организаторы не смогут злоупотреблять правами участников.

Торговаться смогут не менее двух человек. Фермеры тоже смогут торговаться: большие участки будут делить на меньшие.

Гарантийный взнос составляет от 30% от стартовой цены. Торги будут проходить в три раунда: один раунд - одно повышение ставки. Минимальный шаг - не менее 1% от стартовой цены лота.

Напомним, 24 июня президент Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками.

Как писало РБК-Украина, 18 мая нардепы приняли этот документ во втором чтении. В начале июня депутаты разблокировали его подписание для спикера Верховной рады и президента.

Также ранее вступил в силу закон, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность.

Читайте РБК-Украина в Google News
торгиРынок землиЗакон