В Україні запускають онлайн-торги землею: закон частково набрав чинності

Остаточно він набере чинності через п’ять днів з дня набрання чинності ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення", тобто з 5 липня.

Однак частина норм закону набрала чинності з дня опублікування. Йдеться про доручення Кабінету міністрів протягом трьох місяців з дня опублікування ЗУ:

розробити та привести у відповідність із цим документом свої нормативно-правові акти;

забезпечити приведення міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із законом,

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації положень цього документу.

Суть закону

Згідно з документом, торги державною землею будуть тільки онлайн. Подача документів, реєстрація, участь передбачені з будь-якої точки; інформація про аукціон і лоти буде розміщуватися відразу в інтернеті. Однак до завершення аукціону інформація про учасників є конфіденційною.

Організатори не зможуть зловживати правами учасників.

Торгуватися зможуть не менше двох осіб. Фермери теж зможуть торгуватися: великі ділянки будуть ділити на менші.

Гарантійний внесок становить від 30% від стартової ціни. Торги проходитимуть у три раунди: один раунд - одне підвищення ставки. Мінімальний крок - не менше 1% від стартової ціни лота.