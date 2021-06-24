Зеленский подписал закон об онлайн-торгах землей
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об онлайн-торгах земельными участками. Документ вернулся в Верховную раду с подписью главы государства.
Об этом сообщается на сайте Рады.
Законопроект №2195, который разрешает продажу земли через интернет на электронных аукционах, был направлен президенту на подпись 4 июня. В этот же день документ был возвращен в аппарат парламента с подписью спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.
Напомним, 18 мая депутаты приняли законопроект об онлайн-торгах земельными участками. В начале июня депутаты разблокировали его подписание спикером Рады и президентом.
Как писало РБК-Украина, ранее вступил в силу закон, который позволяет передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. Он необходим для завершения земельной реформы в Украине.