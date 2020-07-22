В Украине запускают новый Госреестр юрлиц и ФЛП: что изменится

В Украине в августе запустят новый Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований. Данные будут переносить из старого в новый реестр с 7 по 16 августа.

Об этом написал министр юстиции Денис Малюська в своем Facebook.

Он отметил, что доступ пользователей в реестр будет упрощен.

Что изменится

Малюська назвал основные преимущества нового реестра:

бесплатный поиск сведений по данным обособленного подразделения юрлица

новые регистрационные действия, в частности, переход на деятельность на основании собственного учредительного документа или модельного устава, внесение и отмена запрета совершения регистрационных действий, внесение изменений в сведения об обособленном подразделении

новые печатные формы документов (заявление, решение об отказе) и обновление имеющихся (извлечение, выписка, описание представленных документов, уведомление об отказе)

возможность формирования выписки после проведения любого регистрационного действия

функционал формирования запроса на выдачу копий документов из регистрационного дела.

Кроме того, в новом реестре усовершенствовали бизнес-процессы регистрации, в частности, создали выраженное отражение проведенных изменений, обеспечили прекращение ФЛП и внесение изменений в сведения о юрлице в один этап, добавили новые атрибуты расширенного поиска.

Также появятся дополнительные механизмы контроля и модули безопасности, в частности, контроль наличия сканированной копии представленного документа, подтверждение операций в системе с использованием КЭП, идентификация пользователя при получении выписки на портале с использованием КЭП, автоматический "LOG-OFF" при наличии ПО удаленного управления и неактивности пользователя в системе, что в свою очередь будет способствовать в противодействии рейдерству.

Кроме того, в Минюсте реализовали возможность учета семейных фермерских хозяйств и добавили отдельный признак создания такого хозяйства.

В реестре создали новую сущность - "конечный бенефициарный владелец", чем улучшили качество внесения данных о конечных бенефициарных собственниках путем их четкого структурирования и отделения от учредителей. Это же в свою очередь позволяет размещать информацию в отдельных блоках при предоставлении сведений из ЕГР или публикации в открытых данных.

Также добавили дополнительные поля для внесения необходимой информации в ЕГР.

Напомним, Министерство юстиции сообщило, что с 5 по 16 августа регистрацию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей приостановят в связи с запуском нового ЕГР.

Как писало РБК-Украина, ранее Верховная рада разблокировала подписание закона об упрощении работы физических лиц-предпринимателей, теперь его могут подписать спикер парламента и президент.