В Україні запускають новий Держреєстр юросіб та ФОПів: що зміниться

Малюська назвав основні переваги нового реєстру
В Україні у серпні запустять новий Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Дані будуть переносити зі старого у новий реєстр з 7 по 16 серпня.
Про це написав міністр юстиції Денис Малюська у своєму Facebook.
Він зазначив, що доступ користувачів до реєстру буде спрощено.
Малюська назвав основні переваги нового реєстру:
Крім того, у новому реєстрі удосконалили бізнес-процеси реєстрації, зокрема, створили виражене відображення проведених змін, забезпечили припинення ФОП та внесення змін до відомостей про юрособу в один етап, додали нові атрибути розширеного пошуку.
Також з'являться додаткові механізми контролю та модулі безпеки, зокрема, контроль наявності сканованої копії поданого документа, підтвердження операцій у системі з використанням КЕП, ідентифікація користувача при отриманні витягу на порталі з використанням КЕП, автоматичний "LOG-OFF" у разі наявності ПЗ віддаленого керування та неактивності користувача в системі, що своєю чергою сприятиме у протидії рейдерству.
Крім того, у Мін'юсті реалізували можливість обліку сімейних фермерських господарств та додали окрему ознаку створення такого господарства.
У реєстрі створили нову сутність - "кінцевий бенефіціарний власник", чим покращили якість внесення даних про кінцевих бенефіціарних власників шляхом їх чіткого структурування та відокремлення від засновників. Це ж своєю чергою дозволяє розміщувати інформацію в окремих блоках при наданні відомостей з ЄДР чи публікації у відкритих даних.
Також додали додаткові поля для внесення необхідної інформації у ЄДР.
Нагадаємо, Міністерство юстиції повідомило, що з 5 по 16 серпня реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців призупинять у зв'язку з запуском нового ЄДР.
Як писало РБК-Україна, раніше Верховна рада розблокувала підписання закону про спрощення роботи фізичних осіб-підприємців, тепер його можуть підписати спікер парламенту і президент.