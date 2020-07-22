Минюст предупредил о приостановке регистрации юрлиц и ФЛП в августе

Фото: Денис Малюська (Виталий Носач/РБК-Украина)

Министерство запускает новый Единый государственный реестр

Министерство юстиции сообщает, что с 5 по 16 августа регистрацию юридических лиц и физических лиц-предпринимателей приостановят. Это связано с запуском нового Единого государственного реестра.

Об этом написал министр юстиции Денис Малюська на своей странице в Facebook.

"С 7 по 16 августа 2020 данные будут переноситься из старого реестра в новый, и доступ регистраторов в ЕГР течение этого времени будет отсутствовать. Документы на регистрацию не принимаются с 00 часов 05 августа, а документы, представленные до этого времени, должны быть обработаны до 18 часов 7 августа", - сообщил глава Минюста.

Он извинился за неудобства и призвал запланировать проведение регистрационных действий (регистрацию юридических лиц и ФЛП, смену директора, внесение изменений в зарегистрированные данные и т.п.) до 5 августа или после 16 августа.

"Мы планируем включить новый ЕГР ранее 16 августа, но даже Маску не все удается с первого раза и в установленный срок, поэтому взяли немного с запасом. В течение периода переноса данных Антирейдерская коллегия будет продолжать работать, иметь доступ к ЕГР и сможет оперативно реагировать на потенциальные рейдерские атаки", - добавил министр.

Напомним, ранее Верховная рада разблокировала подписание закона об упрощении работы физических лиц-предпринимателей, теперь его могут подписать спикер парламента и президент.

Как писало РБК-Украина, парламентарии приняли данный закон во втором чтении 14 июля.