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Рада разблокировала подписание закона об упрощении работы ФЛП

Украина, Вторник 21 июля 2020 16:38
Рада разблокировала подписание закона об упрощении работы ФЛП
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Теперь этот закон может подписать Разумков, а потом и Зеленский

Верховная рада разблокировала подписание закона об упрощении работы физических лиц-предпринимателей. Парламентарии отклонили соответствующий проект постановления.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Так, нардепы не поддержали проект постановления №№2524-П "Об отмене решения Верховной рады Украины о принятии в целом как закона проект закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о функционировании электронного кабинета и упрощении работы физических лиц-предпринимателей". За него проголосовали лишь 49 нардепов.

Отметим, что ранее первый заместитель главы финансового комитета Ярослав Железняк заявлял, что проект №2524 приняли без ряда важных норм. В частности, осталась обязанность вести бумажную книгу учета.

Напомним, парламентарии окончательно приняли закон 14 июля.

Так, за основу этот проект Рада поддержала в первом чтении в конце декабря прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в конце мая президент Владимир Зеленский подписал закон, который должен устранить налоговую дискриминацию для ФЛП, этот закон ВР одобрила 13 мая.

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