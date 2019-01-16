В Украине запретят тестирование косметики на животных

Иллюстративное фото (europarl.europa.eu)

Новый технический регламент на косметическую продукцию будет увеличен в 3 раза

Министерство здравоохранения Украины предлагает для общественного обсуждения проект о запрете испытания косметики на животных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Как отмечается, новый регламент сосредотачивается на качестве и безопасности.

Перечень запрещенных ингредиентов будет увеличено в 3 раза, производители смогут использовать только безопасные красители, консерванты, УФ-фильтры.

"Новый технический регламент на косметическую продукцию разработан на основе Регламента ЕС №1223/2009. Документ должен устранить юридические разногласия, а также административные и технические барьеры в торговле между Украиной и странами Европейского союза", - говорится в сообщении.

Как сообщается, украинские производители косметической продукции в среднесрочной перспективе смогут экспортировать свою продукцию в страны Европейского союза, а иностранные производители - размещать свои производства на территории Украины, что будет способствовать, в том числе, снижению стоимости их продукции.

"Один из важных аспектов нового регламента - запретить испытания косметики на животных и дать возможность иностранным и национальным компаниям использовать новейшие технологические разработки, в частности, альтернативные методы тестирования косметической продукции", - отмечают в ведомстве.

Отметим, присоединиться к общественному обсуждению проекта Технического регламента на косметическую продукцию можно по ссылке: https://goo.gl/BvhEXz.

Ранее РБК-Украина писало, что Министерство здравоохранения Украины разработало проект постановления правительства об утверждении нового технического регламента на косметическую продукцию на основе Регламента Европейского союза №1223/2009.

Отметим, в Министерстве здравоохранения назвали приоритетные направления деятельности на 2019 год.

В 2019 году Минздрав будет продолжать трансформировать систему здравоохранения: продолжится трансформация учреждений первичной помощи, заработает программа "Бесплатная диагностика", начнется пилотный проект изменений экстренной медицинской помощи в нескольких областях, будет развиваться программа "Доступные лекарства" и расширяться сеть кардиологических центров.