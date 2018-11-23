У МОЗ назвали пріоритети на 2019 рік

Фото: Моз (РБК-Україна)

У 2019 році МОЗ буде продовжувати трансформувати систему охорони здоров'я

В Міністерстві охорони здоров'я назвали пріоритетні напрямки діяльності на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що в 2019 році МОЗ буде продовжувати трансформувати систему охорони здоров'я: продовжиться трансформація закладів первинної допомоги, запрацює програма "Безкоштовна діагностика", розпочнеться пілотний проект змін екстреної медичної допомоги в декількох областях, розвиватиметься програма "Доступні ліки" і розширюватися мережа кардіологічних центрів

Пріоритетні напрямки роботи міністерства в 2019 році:

продовження трансформації первинної медичної допомоги;

запуск програми "Безкоштовна діагностика";

початок пілотного проекту змін екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та місті Києві;

державні закупівлі ліків і медичних виробів;

розвиток програми "Доступні ліки";

забезпечення пацієнтів з діабетом препаратами інсуліну;

розширення мережі кардіологічних центрів, що дозволить допомогти більшій кількості людей з гострим інфарктом міокарда і знизити смертність від серцево-судинних захворювань;

продовження трансформації медичної освіти, зокрема - проведення першої частини Єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2019 року урядова програма "Доступні ліки" переходить в адміністрування Національної служби здоров'я, а з часом рецепти на ліки стануть електронними.