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У МОЗ назвали пріоритети на 2019 рік

Новини » Суспільство    23.11.2018 - 15:27
У МОЗ назвали пріоритети на 2019 рік
Фото: Моз (РБК-Україна)

У 2019 році МОЗ буде продовжувати трансформувати систему охорони здоров'я

В Міністерстві охорони здоров'я назвали пріоритетні напрямки діяльності на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.

Повідомляється, що в 2019 році МОЗ буде продовжувати трансформувати систему охорони здоров'я: продовжиться трансформація закладів первинної допомоги, запрацює програма "Безкоштовна діагностика", розпочнеться пілотний проект змін екстреної медичної допомоги в декількох областях, розвиватиметься програма "Доступні ліки" і розширюватися мережа кардіологічних центрів

Пріоритетні напрямки роботи міністерства в 2019 році:

  • продовження трансформації первинної медичної допомоги;
  • запуск програми "Безкоштовна діагностика";
  • початок пілотного проекту змін екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та місті Києві;
  • державні закупівлі ліків і медичних виробів;
  • розвиток програми "Доступні ліки";
  • забезпечення пацієнтів з діабетом препаратами інсуліну;
  • розширення мережі кардіологічних центрів, що дозволить допомогти більшій кількості людей з гострим інфарктом міокарда і знизити смертність від серцево-судинних захворювань;
  • продовження трансформації медичної освіти, зокрема - проведення першої частини Єдиного державного кваліфікаційного іспиту

Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2019 року урядова програма "Доступні ліки" переходить в адміністрування Національної служби здоров'я, а з часом рецепти на ліки стануть електронними.

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Теми: Бюджет-2019
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