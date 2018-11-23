У МОЗ назвали пріоритети на 2019 рік

У 2019 році МОЗ буде продовжувати трансформувати систему охорони здоров'я
В Міністерстві охорони здоров'я назвали пріоритетні напрямки діяльності на 2019 рік. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу відомства.
Повідомляється, що в 2019 році МОЗ буде продовжувати трансформувати систему охорони здоров'я: продовжиться трансформація закладів первинної допомоги, запрацює програма "Безкоштовна діагностика", розпочнеться пілотний проект змін екстреної медичної допомоги в декількох областях, розвиватиметься програма "Доступні ліки" і розширюватися мережа кардіологічних центрів
Пріоритетні напрямки роботи міністерства в 2019 році:
Нагадаємо, в Україні з 1 квітня 2019 року урядова програма "Доступні ліки" переходить в адміністрування Національної служби здоров'я, а з часом рецепти на ліки стануть електронними.