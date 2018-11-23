З 1 квітня програма "Доступні ліки" переходить в управлінні НСЗУ

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У МОЗ повідомили про збільшення аптек у програмі "Достуним ліки"

В Україні з 1 квітня 2019 року урядова програма "Доступні ліки" переходить в адміністрування Національної служби здоров'я, а згодом рецепти на ліки стануть електронними. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я України.

Також повідомляється про потенційне збільшення кількості аптек в програмі у зв'язку з чим пацієнти зможуть отримувати ліки ще швидше і зручніше.

У МОЗ нагадали, що зараз пацієнти можуть отримати повністю або частково безкоштовно 261 препарат (з них 59 - безкоштовно) для лікування серцево-судинних захворювань, бронхіальної астми, діабету II типу.

З 1 квітня 2019 року зміниться принцип фінансування програми. Зокрема, замість розподілу коштів субвенції по регіонах буде працювати єдиний надійний платник - Національна служба здоров'я; замість укладення договорів між аптеками і департаментами охорони здоров'я діятиме прямий контракт між НСЗУ і аптекою.

Крім того, замість паперового рецепта буде діяти електронний. За цим рецептом пацієнт зможе отримати ліки, незалежно від місця проживання в будь-якій аптеці, яка підписала договір з НСЗУ.

За словами генерального директора ДП "Електронне здоров'я" Дениса Мацуя, зараз вже розроблений функціонал укладення договорів між аптеками і НСЗУ. Наступний крок - це розробка функціоналу для видачі і погашення електронного рецепта, зазначив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за програмою "Доступні ліки" українцям виписано майже 30 мільйонів рецептів.